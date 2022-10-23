في النسخة السادسة.. "فيصل بن بندر" يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بجلسة بعنوان الألعاب الإلكترونية تعتلي بالجميع في مبادرة مستقبل الاستثمار "FII" بنسختها السادسة والمقررة في 25 و26 و27 من شهر أكتوبر الجاري، التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وسيستعرض الأمير فيصل بن بندر بن سلطان خلال المبادرة الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد مؤخرًا، ودورها في تطوير صناعة وتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية وجعل المملكة مركزًا للّعبة، وماهية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
كما سيتطرّق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال مشاركته لمكامن القوة والإمكانيات التي يمتلكها قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي تعزّز مكانتها بجعلها قادرة على تحقيق الريادة العالمية بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى الإمكانات التي تحظى بها من بنية تحتية مادية مهيّأة وسوق محلي كبير في ظل وجود عدد كبير من المواهب التي بالإمكان دعمها وتأهيلها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًّا في هذا القطاع بحلول عام 2030؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.