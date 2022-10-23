في النسخة السادسة.. "فيصل بن بندر" يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار

كما سيتطرّق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال مشاركته لمكامن القوة والإمكانيات التي يمتلكها قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي تعزّز مكانتها بجعلها قادرة على تحقيق الريادة العالمية بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى الإمكانات التي تحظى بها من بنية تحتية مادية مهيّأة وسوق محلي كبير في ظل وجود عدد كبير من المواهب التي بالإمكان دعمها وتأهيلها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.