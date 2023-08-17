ما بين البقاء أو الرحيل.. تضارب الأنباء بشأن موقف "رومارينهو" مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي "رومارينهو" مهاجم نادي الاتحاد في الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لمصادر قنوات "الكأس" القطرية فإن "رومارينهو" قدم طلبًا لإدارة الاتحاد، يطالب فيه بالرحيل عن صفوف ناديه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المناقشات جارية حاليًا، بين إدارة النادي، ومدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، لتحديد مصير اللاعب بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة النادي نفت تمامًا وجود أي نية للاعب في مغادرة الفريق في الوقت الحالي.
وينتهي عقد "رومارينهو" مع الاتحاد في صيف 2024، الذي يلعب له منذ 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4.20 ملايين يورو.