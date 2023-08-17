ما بين البقاء أو الرحيل.. تضارب الأنباء بشأن موقف "رومارينهو" مع الاتحاد

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المناقشات جارية حاليًا، بين إدارة النادي، ومدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، لتحديد مصير اللاعب بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة النادي نفت تمامًا وجود أي نية للاعب في مغادرة الفريق في الوقت الحالي.