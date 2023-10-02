دوري أبطال آسيا : الهلال في مواجهة مرتقبة أمام نساجي الإيراني .. وباختاكور يحل ضيفًا على الفيحاء

يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "حامل لقب دوري أبطال آسيا أربع مرات"، إلى تعويض بدايته المتواضعة في أولى مبارياته في البطولة، عندما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه نافباهور الأوزبكي 1 - 1، وذلك عندما يحل في الجولة الثانية من البطولة القارية متسلحًا بنجومه الذين يتقدّمهم البرازيلي نيمار، ضيفًا على نساجي مازندران الإيراني، اليوم الثلاثاء، على ملعب أزادي.
ولم يكن الظهور الأول لنيمار جيدًا على الساحة القارية، إذ احتاج الهلال، متصدر الدوري السعودي حاليًا، إلى تسجيل هدف التعادل (1-1) في الوقت البدل عن الضائع عبر قلب دفاعه علي البليهي، لينجو بنقطة أمام نافباهور المشارك للمرة الأولى في البطولة.
في المقابل كان نساجي، المتوّج بكأس إيران والذي يقوده حارس الاستقلال السابق مهدي رحمتي، قد حقق بداية جيدة في المجموعة الرابعة بفوزه على مضيفه مومباي سيتي بهدفين.
وفي المجموعة الأولى، يلاقي فريق الفيحاء السعودي ضيقه باختاكور الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض.