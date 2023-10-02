دوري أبطال آسيا : الهلال في مواجهة مرتقبة أمام نساجي الإيراني .. وباختاكور يحل ضيفًا على الفيحاء

يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "حامل لقب دوري أبطال آسيا أربع مرات"، إلى تعويض بدايته المتواضعة في أولى مبارياته في البطولة، عندما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه نافباهور الأوزبكي 1 - 1، وذلك عندما يحل في الجولة الثانية من البطولة القارية متسلحًا بنجومه الذين يتقدّمهم البرازيلي نيمار، ضيفًا على نساجي مازندران الإيراني، اليوم الثلاثاء، على ملعب أزادي.