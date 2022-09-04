تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران.. تعرّف على السبب

قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، بسبب إلغاء عقد المحترف الغاني "كوامس أبوكو" من جانب النادي، وليس بالتراضي.
وقال اللجنة في بيان إعلامي: "إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، الصادر في يوم السبت 19/8/2022م، والقاضي بمنح نادي نجران شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023.
وحيث اطلعت اللجنة على خطاب رئيس مجلس إدارة نادي نجران رقم 1152 وتاريخ 31/8/2022، والقاضي بإلغاء عقد اللاعب الغاني "كوامي أبوكو".
ونظرًا لأن طلب إلغاء العقد قد صدر من جانب واحد (النادي) لأسباب فنية، وليس بالتراضي (بين اللاعب والنادي)، مما يعد ذلك مخالفًا للفقرة 14 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 11 في لائحة الكفاءة المالية، ولتعميم وزير الرياضة رقم 001956 وتاريخ 01442-3-19—، القاضي بعدم تحميل ميزانية النادي أي آثـار مالية تنتج عن إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى خفض تكاليف الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته.