تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران.. تعرّف على السبب

ونظرًا لأن طلب إلغاء العقد قد صدر من جانب واحد (النادي) لأسباب فنية، وليس بالتراضي (بين اللاعب والنادي)، مما يعد ذلك مخالفًا للفقرة 14 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 11 في لائحة الكفاءة المالية، ولتعميم وزير الرياضة رقم 001956 وتاريخ 01442-3-19—، القاضي بعدم تحميل ميزانية النادي أي آثـار مالية تنتج عن إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى خفض تكاليف الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته.