الشرطة العراقي أول المتأهلين لنصف النهائي ببطولة الملك سلمان للأندية العربية

تأهَّل فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي ببطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 عقب فوزه الكبير على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.
بادر السد القطري بافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ24 عن طريق نجمه أكرم عفيف من علامة الجزاء، ورد الشرطة العراقي لم يتأخر كثيرًا سوى 7 دقائق حينما تمكن أمير صباح من تعديل النتيجة بقذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. وعلى وقع التعادل انتهت مجريات الشوط الأول.
ونجح الشرطة العراقي بتسجيل هدفه الثاني من علامة الجزاء، ترجمها أسو رستم بنجاح داخل شباك مشعل برشم في الدقيقة الـ58. وضاعف اللاعب أحمد فرحان مشرف غلة فريقه التهديفية من مجهود فردي مميز، توغل من خلاله داخل منطقة السد قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، عجز الحارس مشعل برشم عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك معلنة ثالث أهداف الشرطة العراقي في الدقيقة الـ70.
وعزز أسو رستم تقدم الشرطة العراقي بالهدف الرابع (الثاني له) في الدقيقة الـ79 مستغلاً خطأ من دفاع السد في تشتيت الكرة؛ ليسددها قوية داخل الشباك.
وتمكن أكرم عفيف من تقليص الفارق للسد القطري مستفيدًا من خطأ فادح لحارس الشرطة أحمد باسل فاضل، استغله المهاجم الجزائري بغداد بونجاح؛ ليخطف الكرة من أمامه، ويمررها إلى مسجل الهدف الذي سدد الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة الـ81 من زمن المباراة.