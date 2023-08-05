الشرطة العراقي أول المتأهلين لنصف النهائي ببطولة الملك سلمان للأندية العربية

ونجح الشرطة العراقي بتسجيل هدفه الثاني من علامة الجزاء، ترجمها أسو رستم بنجاح داخل شباك مشعل برشم في الدقيقة الـ58. وضاعف اللاعب أحمد فرحان مشرف غلة فريقه التهديفية من مجهود فردي مميز، توغل من خلاله داخل منطقة السد قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، عجز الحارس مشعل برشم عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك معلنة ثالث أهداف الشرطة العراقي في الدقيقة الـ70.