بالفيديو.. عضو الشباب "الكنعاني" يشن هجومًا حادًّا على "الثنيان": جامَلَ الهلال وعليه الرحيل

وقال الكنعاني في تصريحات فضائية عبر برنامج "دورينا غير": "بعد إعلان الهلال التعاقد رسميًّا مع حسان تمبكتي.. يجب أن ينسحب خالد الثنيان من رئاسة الشباب؛ لأنه لم يأخذ بموافقة مجلس الإدارة، وهذا الأمر مخالف للنظام".