بالفيديو.. عضو الشباب "الكنعاني" يشن هجومًا حادًّا على "الثنيان": جامَلَ الهلال وعليه الرحيل

بالفيديو.. عضو الشباب "الكنعاني" يشن هجومًا حادًّا على "الثنيان": جامَلَ الهلال وعليه الرحيل
شن ناصر الكنعاني، عضو نادي الشباب الذهبي، هجومًا حادًّا على رئيس النادي خالد الثنيان، على خلفية بيع نجم الفريق حسان تمبكتي للهلال.
وقال الكنعاني في تصريحات فضائية عبر برنامج "دورينا غير": "بعد إعلان الهلال التعاقد رسميًّا مع حسان تمبكتي.. يجب أن ينسحب خالد الثنيان من رئاسة الشباب؛ لأنه لم يأخذ بموافقة مجلس الإدارة، وهذا الأمر مخالف للنظام".
واختتم تصريحاته متهمًا رئيس الشباب بمجاملة الهلال على حساب مصلحة النادي حيث قال: "الهلال عرض مبلغ 46.5 مليون، والنصر عرض 120 مليون ريال مقابل خدمات حسان تمبكتي، والرئيس فضّل ذهابه إلى الهلال".
من جهته وجّه بسام الدخيل، سهام نقده للرئيس الشبابي حيث قال: "خالد الثنيان ترأس الشباب بطريقة سينمائية.. أعتقد أن بيع حسان تمبكتي بداية فيلم بيع بقية لاعبي الفريق".
واختتم تصريحاته قائلًا: "خالد الثنيان ميوله هلالية، وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب حسان تمبكتي إلى الهلال".