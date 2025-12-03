في نسخة خاصة.. انطلاق "تحدي الشتاء" لأندية الدوري الممتاز للسيدات

يشهد شهر ديسمبر الجاري انطلاق بطولة كأس تحدي الدوري الممتاز للسيدات "تحدي الشتاء"، في نسخة خاصة تجمع نخبة أندية الدوري في منافسة تهدف إلى تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى الأداء الفني للاعبات، ضمن مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير منظومة الكرة النسائية استعدادًا لموسم 2025-2026.
وتشارك في البطولة فرق الدوري الممتاز، موزعة على مجموعتين تمثلان المنطقتين الشرقية والغربية:
المجموعة A: النصر، الهلال، القادسية، شعلة الشرقية
المجموعة B: الأهلي، الاتحاد، العلا، نيوم
وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، حيث يواجه الفريقان المصنفان في المركزين الأول والثاني نظيريهما في المركزين الثالث والرابع من نفس المجموعة، ويلعب كل فريق مباراتين لتحديد ترتيب المجموعة.
وفي حال انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، تُحسم بركلات الترجيح، حيث يحصل الفائز في الوقت الأصلي على 3 نقاط، والفائز بركلات الترجيح على نقطتين، فيما يُمنح الخاسر بركلات الترجيح نقطة واحدة.
وتنطلق البطولة في 10 ديسمبر الجاري، على ملعب نادي الترجي بالقطيف وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما يقام النهائي المنتظر في 20 ديسمبر بمدينة الرياض على ملعب كلية العناية.
وتُعد بطولة "تحدي الشتاء" محطة فنية مهمة تسبق استئناف منافسات الدوري الممتاز، وتمنح اللاعبات فرصة مثالية لزيادة التنافسية ودقائق اللعب في أجواء شتوية مليئة بالتشويق.