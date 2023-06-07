الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق "دوري نزال" الجمعة

وسيضم "دوري نزال" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية الذي يأتي برعاية من مجموعة سافي للألعاب، رياضتين إلكترونيتين في نسخته الأولى وهي: ستريت فايتر7 " Street Fighter 7" وتيكن7 "Tekken" وستنطلق التصفيات المفتوحة بعد غدٍ الجمعة في صالات الألعاب الإلكترونية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام، وسيتأهل الفائزون للنهائيات التي ستقام في مقر الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية "قمة المنافسة السعودية" بالمدينة الإعلامية بالرياض.