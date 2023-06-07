الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يطلق "دوري نزال" الجمعة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن أحدث بطولاته، "دوري نزال" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية والذي يختص بالرياضات القتالية الإلكترونية، ويأتي حرصاً من الاتحاد لتنمية مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي بجميع أطيافه وأن يكون الحاضن الأول للاعبين الهواة والممكن للاعبين المحترفين.
وسيضم "دوري نزال" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية الذي يأتي برعاية من مجموعة سافي للألعاب، رياضتين إلكترونيتين في نسخته الأولى وهي: ستريت فايتر7 " Street Fighter 7" وتيكن7 "Tekken" وستنطلق التصفيات المفتوحة بعد غدٍ الجمعة في صالات الألعاب الإلكترونية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام، وسيتأهل الفائزون للنهائيات التي ستقام في مقر الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية "قمة المنافسة السعودية" بالمدينة الإعلامية بالرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان حرص الاتحاد على تنمية مهارات مجتمع اللاعبين وأن يجعلهم قادرين على المنافسة في شتى مجالات الرياضات الإلكترونية، مبيناً أن دوري نزال يأتي سعياً منهم لتمكين المهتمين في مجال رياضات القتال الإلكترونية وجعلهم قادرين على المنافسة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية عالمياً.
يذكر أن دوري "نزال" من ضمن أحداث الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية الذي يضم خلاله العديد من منافسات الرياضات الإلكترونية، وسيتأهل أبطال نهائيات دوري "نزال" الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية للمنافسة في أكبر محافل الرياضات الإلكترونية الدولية, وهو الدوري الذي يضم جميع رياضات القتال الإلكترونية تحت سقف واحد ويجتمع فيه لاعبو الرياضات القتال الإلكترونية ليتنافسوا فيما بينهم وينموا مهاراتهم تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية سعياً منه لخلق أبطال ينافسون في أكبر محافل الرياضات الإلكترونية عالمياً.