بشعار "مع الأخضر في قطر".. الجماهير السعودية تتسلّم تذاكر مواجهة فلسطين

وزّعت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تذاكر مجانية للجماهير الراغبة في حضور مواجهة "الأخضر" أمام نظيره الفلسطيني، المقررة الخميس المقبل، ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 في قطر.
وأوضح الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن التذاكر تم توزيعها في أحد الفنادق بالعاصمة الدوحة.
ويُلاقي "الأخضر" نظيره منتخب فلسطين، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على ملعب "لوسيل" في مدينة لوسيل، حيث تُحدّد المواجهة مصير الفريق المتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.