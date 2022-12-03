السعوديون يتصدَّرون قائمة أكثر المشجعين طلبًا لبطاقة "هيَّا"

وجاء في المرتبة الثانية مشجعو الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة رابعًا، ثم المكسيك في المرتبة الخامسة. وبلغ إجمالي جميع الطلبات المقدَّمة نحو مليونَيْ طلب، فيما بلغ عدد زوَّار مناطق مهرجان الفيفا للمشجعين نحو مليون زائر، وفقًا للبيانات الرسمية.