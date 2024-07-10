"يورو 2024": إنجلترا تبلغ المباراة النهائية وتضرب موعدًا مع إسبانيا

بلغت إنجلترا المشهد الختامي لبطولة اليورو للمرة الثانية على التوالي؛ وذلك عقب فوزها على نظيرتها هولندا بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، ضمن مباريات نصف النهائي بيورو 2024 لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا.
افتح منتخب هولندا باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب سيمونز الذي استخلص الكرة من دفاع إنجلترا، وأطلق قذيفة من مدى بعيد، استقرت في شباك الحارس بيكفورد.
وتمكن منتخب إنجلترا من تعديل النتيجة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم الألماني فيليكس زواير نتيجة تداخُل المدافع دومفريس على المهاجم هاري كين، الذي انبرى لها وسددها بنجاح في شباك الحارس فيربوغين، وذلك في الدقيقة الـ17.
وخطف اللاعب واتكينز هدف التأهل الثمين لمنتخب إنجلترا من تسديدة جميلة، خدع بها الحارس بارت فيربروخن، وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وضرب منتخب إنجلترا موعدًا في المباراة النهائية مع نظيره منتخب إسبانيا المتأهل سلفًا على حساب فرنسا بنتيجة (2-1)، التي ستقام يوم الأحد المقبل بالملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.