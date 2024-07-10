"يورو 2024": إنجلترا تبلغ المباراة النهائية وتضرب موعدًا مع إسبانيا

بلغت إنجلترا المشهد الختامي لبطولة اليورو للمرة الثانية على التوالي؛ وذلك عقب فوزها على نظيرتها هولندا بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، ضمن مباريات نصف النهائي بيورو 2024 لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا.