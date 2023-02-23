ينطلق الأحد المقبل.. الملاكمون المشاركون في "نزال الحقيقة" يَعِدُون جماهيرَهم بليلة استثنائية على حلبة الدرعية

وحول ذلك، أثنى الأمريكي "جيك بول"- الذي يحمل في سجله 6 انتصارات دون هزائم، من بينها 4 بالضربة القاضية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض- على تنظيم المملكة هذا النزال، والحفاوة وحسن الاستقبال الذي لقيه وخصمه منذ وصولهما إلى أرض المملكة، متحديًا خصمه، بثقة أبداها في بداية حديثه عن هذا النزال، بأن مواجهته المرتقبة بفيوري، سيحسمها مبكرًا بالضربة القاضية.