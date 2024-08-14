النجم الأرجنتيني "ديبالا" يقترب من التعاقد مع القادسية

كما ذكر الصحافي الفرنسي الشهير سانتي أوناط أن القادسية توصل لاتفاق مع ديبالا على الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، مضيفاً أن ديبالا سينتقل إلى القادسية بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى صيف 2027، مقابل راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.