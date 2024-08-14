النجم الأرجنتيني "ديبالا" يقترب من التعاقد مع القادسية

اقترب نادي القادسية السعودي من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن "القادسية" اقترب من التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وكشف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، عن أنه تم الاتفاق على شروط الراتب والعقد، وتمت مناقشة التفاصيل النهائية.
وأوضح أنه لا تزال المحادثات مستمرة بين نادي روما والقادسية، وأن الشرط الجزائي البالغ 12 مليون جنيه يورو، لم يعد ساريًا، حيث انتهى في يوليو الماضي.
وأفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، بأنه لا يزال نادي روما ينتظر تلقي عرض رسمي من نادي القادسية، بينما المفاوضات متقدمة بين القادسية واللاعب ديبالا.
وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة في حين ستكون قيمة عرض القادسية خطوة حاسمة في تحديد ما إذا تم التوصل إلى الصفقة.
كما ذكر الصحافي الفرنسي الشهير سانتي أوناط أن القادسية توصل لاتفاق مع ديبالا على الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، مضيفاً أن ديبالا سينتقل إلى القادسية بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى صيف 2027، مقابل راتب سنوي قدره 15 مليون يورو.