"أراضٍ بكر لم تطأها قدم".. شاهد وصول رحالة "عين زبيدة" إلى مكة وتكريمهم

استقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة عمر قاضي مدني، مساء أمس، مرشدي الهايكنج الكابتن هادي علي آل ضويعن والكابتن عقاب حماد الشمري، القادمين عبر طريق زبيدة التاريخي؛ وذلك بصالة كبار الشخصيات بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بدعوة كريمة من مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة.
من جانبه، عبر مدير شؤون رياضة الهايكنج فارس حجار، عن سعادته بهذا الإنجاز والذي شمل طريق عين زبيدة الكوفي امتد من الحدود الشمالية إلى مكة المكرمة بمسافة 1060 كم، واستمر لمدة 3 سنوات قسمت فيه رحلة الفريق إلى 6 أجزاء.
وقدم "حجار" شكره لأصحاب المبادرة؛ كل من الكابتن هادي وعقاب وفريق الدعم اللوجستي، وفريق عشاق الشوامخ بقيادة الكابتن عبدالله البشيري على استقبالهم وفرع مكتب وزارة الرياضة في العاصمة المقدسة.
من جانبه، قال المرشد السياحي الرحالة هادي ضويعن لـ"سبق": "الفكرة بدأت في عام 2020 وقمنا بمسح الطريق من الحدود السعودية في أقصى الشمال وصولاً إلى نهايته في مكة المكرمة وواجهنا صعوبات وعقبات كبيرة تمثلت في تضاريس وأراضٍ بكر لم تطأها قدم".
وتابع: "هناك مواقع كنا فيها معزولين تماماً عن أي مواقع اتصال ولا يوجد شبكات وتضاريس صعبة استمرت لمدة 4 أيام تقريباً، كان عددنا في البدايات 40 شخصاً في المرحلة الأولى، ثم انتهاء إلى اثنين هما أنا وزميلي عقاب الشمري؛ إذ إن مسار الرحلة يشمل 5 مناطق إدارية وصولاً إلى نهاية المسار بمكة المكرمة".
وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات والدروع التذكارية للرحالة وتكريمهم من قبل فرع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة والاتحاد السعودي للهايكنج وفريق عشاق الشوامخ.