"أراضٍ بكر لم تطأها قدم".. شاهد وصول رحالة "عين زبيدة" إلى مكة وتكريمهم

وتابع: "هناك مواقع كنا فيها معزولين تماماً عن أي مواقع اتصال ولا يوجد شبكات وتضاريس صعبة استمرت لمدة 4 أيام تقريباً، كان عددنا في البدايات 40 شخصاً في المرحلة الأولى، ثم انتهاء إلى اثنين هما أنا وزميلي عقاب الشمري؛ إذ إن مسار الرحلة يشمل 5 مناطق إدارية وصولاً إلى نهاية المسار بمكة المكرمة".