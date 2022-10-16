"ليف قولف" تتعاون مع جمعية "زهرة" للتوعية بسرطان الثدي ومع جمعية "كيل" لمكافحة السمنة

كما استمرت تبرعات سلسلة ليف قولف وأعمالها الخيرية من خلال LIV to GIVE بالتعاون مع روشن في فترة البطولة، عبر دعم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل"، وقام مجموعة من أشهر نجوم رياضة القولف العالميين مثل الأمريكي برايسون ديشامبو، والهندي أنيربان لاهيري، والأسترالي مارك ليشمان، بالمشاركة في "تحدي الضربات" في الحفرة رقم (16)؛ حيث تم تقديم المبالغ التي تم جمعها لدعم مكافحة السمنة، ويتماشى هذا الدعم مع القيم الأساسية لروشن، والتي تسعى لتعزيز نمط أسلوب حياة صحي من خلال التوعية ومكافحة الزيادة في معدلات السمنة في المملكة.