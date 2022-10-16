"ليف قولف" تتعاون مع جمعية "زهرة" للتوعية بسرطان الثدي ومع جمعية "كيل" لمكافحة السمنة

أعلنت سلسلة ليف قولف، اليوم الأحد، على هامش منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة برعاية روشن عن دعمها لجمعية زهرة، تحت مظلة LIV to GIVE التي تعكس جانب المسؤولية المجتمعية للسلسلة العالمية، وتهدف لدعم جميع المجتمعات المحلية في المدن المستضيفة لبطولاتها في هذا العام.
وارتدى نخبة لاعبي العالم شريطًا ورديًا طوال منافسات البطولة تضامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وشارك ما يقارب 500 ناجية من سرطان الثدي في مسيرة حول ملعب ونادي رويال غرينز لمسافة 1.5 كيلومتر حتى منطقة الحفرة رقم (16) يوم الجمعة كجزء من المبادرة، بالتعاون مع "جمعية زهرة" وحملتها "Pink Lemon Movement"، كما قاموا بتشكيل شريط في منطقة الضربات الطويلة في الملعب؛ ليمثل الرمز الخاص بتوعية ودعم مرض سرطان الثدي.
وشاركت النجمة اللبنانية إليسا والتي مرت بتجربة مع سرطان الثدي في المسيرة يوم السبت، والتقت مع الجماهير الداعمة التي تواجدت في القرية الجماهيرية، وذلك بالتعاون مع LIPS Management مع ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، وأجرت مقدمة البرامج الرياضية نتالي مامو جلسة حوارية مع النجمة اللبنانية؛ لتسليط الضوء على تجربتها، والجهود التي تتم للتصدي لهذا المرض.
وقالت إليسا: "يجب علينا المتابعة بشكل مستمر قدر المستطاع، حتى إذا شعرنا بأننا في حالة صحية جيدة؛ لأنه سيساعدنا بشكل كبير في عملية اكتشاف المرض مبكرًا وعلاجه بشكل أفضل، ورسالتي لكل سيدة هي أن تقوم بإجراء الفحوصات من أجل عائلتها".
وقال أتول خوسلا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في ليف قولف: "سعداء في ليف قولف بأن نتعاون مع جمعية زهرة وحملتها، ومع المجتمع المحلي لدعم قضية مهمة جدًا، وذات تأثير على الجميع، ومن خلال LIV to GIVE فإن جهودنا تهدف لنشر الوعي ولتقديم الدعم المادي لمواجهة مرض سرطان الثدي، وتعزيز نمط أسلوب الحياة الصحية مع شركاء مثل روشن، ودعم تطوير الجيل الناشئ من خلال رياضة القولف. وكل ذلك لترك بصمة إيجابية على أطفال وعائلات المجتمع المحلي".
كما استمرت تبرعات سلسلة ليف قولف وأعمالها الخيرية من خلال LIV to GIVE بالتعاون مع روشن في فترة البطولة، عبر دعم الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل"، وقام مجموعة من أشهر نجوم رياضة القولف العالميين مثل الأمريكي برايسون ديشامبو، والهندي أنيربان لاهيري، والأسترالي مارك ليشمان، بالمشاركة في "تحدي الضربات" في الحفرة رقم (16)؛ حيث تم تقديم المبالغ التي تم جمعها لدعم مكافحة السمنة، ويتماشى هذا الدعم مع القيم الأساسية لروشن، والتي تسعى لتعزيز نمط أسلوب حياة صحي من خلال التوعية ومكافحة الزيادة في معدلات السمنة في المملكة.
ونظمت ليف قولف حصة تدريبية لأطفال مدرسة "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" قدمها كل من النجم الأمريكي بات بيريز ومواطنه هدسون سوافورد، حيث قاما بشرح أساسيات اللعب للأطفال المشاركين، وتأتي الحصة تحت مظلة LIV to GIVE وتعكس أحد أهدافها بالتركيز على دعم الجيل القادم من خلال رياضة القولف.
وتعتبر جميع المبادرات جزءًا من LIV to GIVE التي تعكس جانب المسؤولية المجتمعية لسلسلة ليف قولف التي خصصت مبلغ 100 مليون دولار أمريكي كالتزام منها؛ لدعم مختلف المبادرات التي تستهدف التعليم، والاستدامة، وتطوير رياضة القولف، والبرامج الخاصة بتحسين صحة المجتمع في جميع أنحاء العالم.
الجدير بالذكر أن بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة تُعد سابع البطولات في روزنامة بطولات سلسلة ليف قولف لعام 2022 وتقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر على ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبمجموع جوائز يبلغ 25 مليون دولار أمريكي بمشاركة 48 من نخبة محترفي رياضة القولف على مستوى العالم.
وتبدأ أسعار تذاكر بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" من 95 ريالًا سعوديًا.