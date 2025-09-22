الخلود يُقصي البكيرية بثنائية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

حجز فريق الخلود الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه البكيرية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين على ملعب نادي البكيرية، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة الأغلى في الموسم الرياضي 2025-2026.
وجاء الهدف الأول للخلود بنيران صديقة، حينما حوّل مدافع البكيرية سعود فلاتة عرضية الإنجليزي جون باكلي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 28، مانحًا التقدُّم للضيوف.
وفي الدقيقة 71، ضاعف الأرجنتيني راميرو إنريكي النتيجة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، عجز الحارس منصور جوهر عن التصدي لها، لتسكن الشباك معلنة الهدف الثاني للخلود.
وقلص البكيرية الفارق عند الدقيقة 82 عبر رأسية مميزة من مشاري الخليفة، بعد عرضية متقنة من سعود فلاتة، لكن الهدف لم يكن كافيًا لتعديل الكفة، ليغادر أصحاب الأرض البطولة من دور الـ32، فيما يواصل الخلود مشواره نحو اللقب.