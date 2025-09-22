الخلود يُقصي البكيرية بثنائية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك

حجز فريق الخلود الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه البكيرية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين على ملعب نادي البكيرية، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة الأغلى في الموسم الرياضي 2025-2026.