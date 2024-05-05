"اللذيذ" يوضح: برنامج النخبة استقطب 97 لاعباً.. ومهمتنا ليست توجيه اللاعبين
أكد نائب رئيس رابطة دوري المحترفين المشرف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين سعد اللذيذ أنه تم استقطاب 97 لاعباً عن طريق البرنامج و10 لاعبين هم فقط من فاوضناهم، وهناك جانب مهم تعمل الرابطة عليه وهو إنشاء نظام بيانات مركزي؛ لتحسين جودة اتخاذ القرارات الرياضية، وليس بمستغرب أن نجد نجماً عالمياً يكون من بين أهدافه القدوم للدوري السعودي، وهذا أمر لم يكن يحدث في الصيف العام الماضي.
جاء ذلك خلال حديث المشرف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الرياضة اليوم، للحديث عن مستجدات القطاع الرياضي.
وأضاف "اللذيذ" أن هناك 7 أهداف لبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، وهي زيادة إيرادات الدوري السعودي، خلق بيئة احترافية جذابة لأفضل لاعبي العالم، عمليات استقطاب مبنية على تحليل البيانات، ضمان قيمة سوقية للدوري ضمن أفضل 10 دوريات عالمية، تعزيز مكانة الدوري كوجهة لنخبة من نجوم المستقبل، تعزيز الإيفاء بالتزامات التعاقدية والتقليل من فسخ العقود، تحسين مستوى الأداء الفني داخل الملعب.
وتابع: منذ بدأنا والقيمة السوقية في الدوري بحدود الأربعة مليارات، ولا يوجد موقع أو مكان في العالم يحدد القيمة السوقية بشكل دقيق للاعبين، وجميع مسؤولي الأندية الرسميين يعرفون ويعلمون مقدار ميزانيتهم المالية، أما عن كوننا لا نطرح هذه الأرقام في وسائل الإعلام فهذا أمر طبيعي لكوننا نتعامل في سوق انتقالات" .
وواصل: "البرنامج ليس بديلاً عن إدارات الأندية.. ونحن وُجدنا من أجل الدعم، وبعض الأندية استخدمت مواردها لاستقطاب اللاعبين، وأيضاً هناك أندية لم تكن جاهزة لاستقطاب النجوم، وهناك أندية سارعت بالعمل على توفير هذه البيئة، وهناك أندية قدمت إلى سوق الانتقالات بعقود مستمرة مع اللاعبين".
وأبان أن البرنامج من بدايته حرص على أن تكون الأندية شركاء له، البرنامج يهمه رفعة الدوري ومنظومة الدوري والارتقاء إلى مصاف العالمية، والأندية هي من قامت باختيار اللاعبين، ولقد مررنا بفترتي انتقالات منذ إطلاق البرنامج وبعد كل فترة نجلس لأخذ الدروس المستفادة ونعمل باستمرار على تطوير المنظومة.
وختم: "ليست مهمتنا توجيه لاعب معين لنادٍ محدد، دورنا إتاحة الفرصة للأندية على التعرف على اللاعبين، والأندية هي من تقوم باختيار اللاعبين وليس نحن، وإن تخصيص الميزانيات يعتمد على المعطيات الموجودة لدينا، وجميع الأندية الـ 18 لديها علم مسبق بميزانيتها قبل بدء عمليات الاستقطاب.