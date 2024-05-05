"اللذيذ" يوضح: برنامج النخبة استقطب 97 لاعباً.. ومهمتنا ليست توجيه اللاعبين

أكد نائب رئيس رابطة دوري المحترفين المشرف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين سعد اللذيذ أنه تم استقطاب 97 لاعباً عن طريق البرنامج و10 لاعبين هم فقط من فاوضناهم، وهناك جانب مهم تعمل الرابطة عليه وهو إنشاء نظام بيانات مركزي؛ لتحسين جودة اتخاذ القرارات الرياضية، وليس بمستغرب أن نجد نجماً عالمياً يكون من بين أهدافه القدوم للدوري السعودي، وهذا أمر لم يكن يحدث في الصيف العام الماضي.