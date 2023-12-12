هدف سالم الدوسري أمام الطائي الأجمل في الجولة الـ16 من دوري روشن

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن عبر منصة "إكس"، عن اختيارات الفريق الفني للرابطة؛ حيث حصل هدف سالم الدوسري لاعب الهلال الذي سجله أمام الطائي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/1) على أفضل أهداف الجولة الـ16 من منافسات الدوري