نادي الشباب يوقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"

بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ووزير التعليم يوسف البنيان ورئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان وقعت إدارة نادي الشباب اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" وذلك على هامش الحفل السنوي للمؤسسة، حيث مثل نادي الشباب المهندس عامر الغفيلي الرئيس التنفيذي لشركة نادي الشباب الاستثمارية ومثل "إخاء" الرئيس التنفيذي المهندس عمر الحسين.