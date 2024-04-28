رياضة

بـ29 هدفًا.. "رونالدو" يواصل صدارته لهدافي "دوري روشن"

لاعب الهلال ألكسندر ميتروفيتش حل ثانيًا برصيد 22 هدفًا
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودى للمحترفين، بعد نهاية الجولة الـ29 بتسجيله 29 هدفًا.

واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال برصيد 22 هدفًا؛ في حين جاء المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد ثالثًا برصيد 18 نقطة.

وجاء في المركز الرابع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 16 هدفًا؛ في حين حل بالمركز الخامس الكاميروني جورج نكودو لاعب ضمك برصيد 15 هدفًا.

وجاء في المركز السادس فراس البريكان لاعب الأهلي بالتساوي مع فاشيون سكالا لاعب الفيحاء برصيد أهداف بلغ 14 هدفًا لكل منهما.

ووقع في المركز السابع كل من سالم الدوسري، ومالكوم لاعبيْ الهلال برصيد 13 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
نجم النصر
هدافي دوري روشن السعودى للمحترفين

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