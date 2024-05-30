نجم ريال بيتيس الإسبانى على أبواب الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي "نبيل فقير" لاعب وسط ريال بيتيس الإسبانى، حريص على اللعب في السعودية هذا الصيف.
ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي": فإن نادي الاتحاد هو النادي الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام بضمّ اللاعب الفرنسي حتى الآن.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": إن الهلال أيضًا وعدّة أندية سعودية أبدت اهتمامها بفقير، مشيرًا إلى أن مسؤولي ريال بيتيس حددوا بالفعل سعر بيع عقد اللاعب بمبلغ من 15/ 20 مليون يورو.
وكانت قد أكّدت تقارير سابقة أن غلطة سراي التركي أيضًا يرغب في ضمّ اللاعب الفرنسي، بالإضافة إلى اهتمام ميلان الإيطالي.
ينتهى عقد "نبيل فقير" البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال بيتيس فى 2026، وانضمّ إلى صفوفه في يوليو 2019، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015.