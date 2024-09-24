أربع مباريات في ختام دور الـ32 من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها

تختتم مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/2025، بإقامة أربع مباريات لا تقبل القسمة على اثنين، على اعتبار أن نظام البطولة ينص على خروج المغلوب.
يواجه فريق ضمك نظيره النجمة، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، وذلك عند الساعة (6:35) مساءً.
يأمل الضيوف استعادة التوازن الذي افتقدوه في دوري روشن، والعودة إلى طريق الانتصارات، لخطف بطاقة الترشح من أجل مصالحة جماهيره، وإحباط أي مفاجأة من قِبل فريق النجمة الذي يأمل استغلال عاملي الأرض والجماهير لانتزاع بطاقة التأهل.
يحل التعاون ضيفًا ثقيلاً على ضيفه أبها، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط ،عند الساعة (6:40) مساءً.
يطمح التعاون إلى المضي قدمًا في البطولة والوصول إلى الأدوار المتقدمة، والعودة ببطاقة التأهل، لتكرار إنجاز عام 2019، حينما حقق لقب البطولة على حساب الاتحاد.
في المقابل، يسعى فريق أبها إلى خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 من المسابقة.
يستضيف فريق جدة نظيره الرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
يتطلع الضيوف لاقتناص بطاقة التأهل، لمحو آثار البداية غير المرضية لجماهيرهم في انطلاق الموسم الجديد.
في حين، يأمل فريق جدة تقديم عرض قوي، لمواصلة نتائجه الإيجابية، من أجل الوصول إلى دور ثمن النهائي، لتفادي الخروج المبكر من البطولة.
ويسدل الستار عن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك، بمواجهة الصفا مع ضيفه الرياض، على ملعب نادي الصفا بمدينة صفوى، وذلك في تمام التاسعة مساءً.
يتطلع فريق الرياض إلى مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، لحجز مقعده في الدور القادم من البطولة، فيما يأمل أصحاب الضيافة تحقيق مفاجأة تسعد جماهيرهم بتجاوز محطة الرياض والتأهل إلى الدور التالي.