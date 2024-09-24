أربع مباريات في ختام دور الـ32 من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها

تختتم مساء اليوم الأربعاء، منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/2025، بإقامة أربع مباريات لا تقبل القسمة على اثنين، على اعتبار أن نظام البطولة ينص على خروج المغلوب.