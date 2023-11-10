مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمواجهتَيْ باكستان والأردن ضمن التصفيات الآسيوية

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على ملعب نادي الفتح بالأحساء، فيما يحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على ملعب عمّان الدولي.
وضمت قائمة مانشيني (28 لاعبًا) للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي:
محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي وصالح الشهري.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في محافظة "الأحساء" بدءًا من يوم الأحد القادم.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانبه منتخبات (الأردن، طاجيكستان وباكستان).