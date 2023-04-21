سحب قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً.. مجموعة نارية لممثلي العرب

أجريت اليوم الجمعة، قرعة المجموعات لكأس العالم تحت ٢٠ سنة FIFA الأرجنتين ٢٠٢٣، في مدينة زيوريخ السويسرية، حيث يواجه بطل أمريكا الجنوبية المنتخب البرازيلي إيطاليا، فيما وضعت المنتخبين العراقي والتونسي في مجموعة الخامسة.
تقام المسابقة من ٢٠ مايو إلى ١١ يونيو. ويصعد صاحب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور التالي، بينما تتقدم أفضل أربعة فرق ذات المركز الثالث أيضًا إلى دور الستة عشر.
ويشارك في البطولة 24 منتخباً ، وزعت إلى 6 مجموعات، حيث استند ترتيب كل فريق إلى مجموع النقاط المكتسبة في النسخ الخمس الأخيرة من كأس العالم تحت ٢٠ سنة FIFA، مع إعطاء أهمية أكبر للأداء في أحدث بطولة. بالإضافة إلى ذلك، تم منح نقاط المكافأة للدول التي فازت في مسابقة تصفيات اتحادها.
وأسفرت قرعة مونديال الشباب عن المجموعات التالية
المجموعة الأولى: الأرجنتين – أوزبكستان – غواتيمالا - نيوزيلندا .
المجموعة الثانية: الولايات المتحدة – الإكوادور – فيجي – سلوفاكيا .
المجموعة الثالثة: السنغال -اليابان - كولومبيا .
المجموعة الرابعة: إيطاليا – البرازيل – نيجيريا - جمهورية الدومنيكان.
المجموعة الخامسة: أوروغواي – العراق - إنكلترا – تونس .
المجموعة السادسة: فرنسا – كوريا الجنوبية – غامبيا- هندوراس .