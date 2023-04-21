سحب قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً.. مجموعة نارية لممثلي العرب

ويشارك في البطولة 24 منتخباً ، وزعت إلى 6 مجموعات، حيث استند ترتيب كل فريق إلى مجموع النقاط المكتسبة في النسخ الخمس الأخيرة من كأس العالم تحت ٢٠ سنة FIFA، مع إعطاء أهمية أكبر للأداء في أحدث بطولة. بالإضافة إلى ذلك، تم منح نقاط المكافأة للدول التي فازت في مسابقة تصفيات اتحادها.