دوري نخبة آسيا: النصر يسعى لخطف النقاط الثلاث من أمام الاستقلال

يلتقي فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم نظيره الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025.
ويدخل الفريقان المباراة في ظروف مختلفة، إذ فاز النصر في آخر مبارياته بالجولة السابعة للدوري السعودي على نظيره الشباب بهدفين لهدف، في حين خسر الاستقلال أمام زوباهان بثلاثية نظيفة في الدوري الإيراني.
وتعادل النصر في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1 في بغداد، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان القطري 2-1 في الرياض ليحصل على 4 نقاط، في المقابل فاز الاستقلال في الجولة الأولى على الغرافة 3 - 0، وخسر الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة، ليحصل على 3 نقاط.