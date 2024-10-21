دوري نخبة آسيا: النصر يسعى لخطف النقاط الثلاث من أمام الاستقلال

وتعادل النصر في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1 في بغداد، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان القطري 2-1 في الرياض ليحصل على 4 نقاط، في المقابل فاز الاستقلال في الجولة الأولى على الغرافة 3 - 0، وخسر الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة، ليحصل على 3 نقاط.