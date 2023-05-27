في دوري روشن.. الخليج والعدالة والوحدة تُجدِّد آمال البقاء بدوري المحترفين

تقدَّم أصحاب الضيافة أولاً عبر الأوروغواياني رينزو لوبيز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتَين بتصويبة بعيدة المدى، من نحو منتصف الملعب، مستغلاً تقدُّم الحارس ميلان مياتوفيتش، مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف الموسم.