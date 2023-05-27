في دوري روشن.. الخليج والعدالة والوحدة تُجدِّد آمال البقاء بدوري المحترفين

أبقى فريق الخليج الأول لكرة القدم على آماله قائمة في البقاء بدوري المحترفين الموسم القادم بتعادله سلبيًّا مع مضيفه الرائد مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب مباريات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
وبتلك النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ أضاف الخليج نقطة إلى رصيده الذي بات 28 نقطة؛ وضعته في المركز الرابع عشر، كما أضاف الرائد نقطة لرصيده؛ وأصبح يملك 34 نقطة في المركز التاسع.
حافظ فريق العدالة على حظوظه في البقاء بدوري المحترفين بعد أن نجح في الوقت القاتل من خطف هدف التعادل (2-2) من أمام مضيفه الباطن (أول الفرق الهابطة لمصاف دوري الدرجة الأولى).
تقدَّم أصحاب الضيافة أولاً عبر الأوروغواياني رينزو لوبيز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتَين بتصويبة بعيدة المدى، من نحو منتصف الملعب، مستغلاً تقدُّم الحارس ميلان مياتوفيتش، مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف الموسم.
وسرعان ما أردك الدولي السلوفيني دافيد تيجانيتش التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فاجأت الحارس مشعل الهريس، وذلك في الدقيقة الـ(45+6).
وأعاد يوسف الشمري التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة الـ67بعد أن تابع كرة مرتدة من القائم إلى داخل الشباك مسجلاً هدفه التاسع هذا الموسم.
وضيّع المهاجم السويدي ماركوس أنتونسون فرصة تعديل النتيجة للعدالة بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن زميله المهاجم الكولومبي ينالدو لينيس تمكن من تسجيل هدف التعديل في الثواني الأخيرة، وذلك في الدقيقة الـ(90+15).
وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، بينما تجمد رصيد الباطن عند 20نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).
أمَّن الوحدة بقاءه بدوري المحترفين بعودته منتصرًا من ميدان مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل مبكرًا عبر ناوليدج موسونا من تصويبة بعيدة مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس منير محمدي عند الدقيقة الـ11.
وتمكّن المدافع عبدالله الحافظ من إعادة المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد أن حوّل عرضية فيصل فجر برأسه إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ34.
ونجح عبدالعزيز نور بتسجيل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الـ78 برأسية جميلة.
رفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن مناطق الهبوط، بينما توقف رصيد الطائي عند 34 نقطة بالمركز الثامن.