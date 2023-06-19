المدرب البرتغالي لويس كاسترو يحسم موقفه من عرض النصر

كشفت صحيفة "ESPN" أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوغو البرازيلي حسم موقفه من العرض المقدم له من نادي النصر، لتدريب الفريق بالموسم الجديد.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن المدرب كاسترو اجتمع بإدارة نادي بوتافوغو بعد علمها بعرض من النصر، وأكد لهم أنه لا يرغب في مغادرة النادي، وأنه لا ينوى الرحيل.
وسبق وذكرت تقارير صحفية أن النصر والهلال يتنافسان للتعاقد مع المدرب البرتغالي، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم الصيفي.
وخاض المدرب البرتغالي، الذي ينتهي عقده مع النادي البرازيلي فى ديسمبر المقبل، تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو في مارس 2022.
ودرب كاسترو البالغ من العمر 61 عامًا، العديد من الفرق أبرزها : بورتو، ريو أفي، فيتوريا دي غيماريش، شاختار دونيتسك.