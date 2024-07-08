القادسية يضم حسين القحطاني لثلاثة مواسم

أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، رسميًّا اليوم الاثنين، التعاقد مع حسين القحطاني، متوسط ميدان فريق نادي الشباب، لمدة ثلاثة مواسم، بعقد يمتد حتى 2027، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
ومثَّل شركة نادي القادسية في التوقيع مع اللاعب الرئيس التنفيذي "جمس بيسجروف". وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي، وذلك عند وصول اللاعب في يومه الأول للمشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
وانتقل صاحب الـ29 عامًا لصفوف الشباب في 2020 لمدة 4 مواسم. علمًا بأنه مثَّل الفئات السنية في الهلال قبل أن ينتقل للفيصلي، ومنه للشباب.