القادسية يضم حسين القحطاني لثلاثة مواسم

أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، رسميًّا اليوم الاثنين، التعاقد مع حسين القحطاني، متوسط ميدان فريق نادي الشباب، لمدة ثلاثة مواسم، بعقد يمتد حتى 2027، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.