الأمير عبدالعزيز الفيصل يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي بالرياض

ترأّس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، الذي عُقد اليوم (الخميس) في العاصمة الرياض.
وشهد الاجتماع اعتماد القرارات التي أقرتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها السابق، والتي تضمنت عدداً من المبادرات الموجّهة للاتحادات والجهات ذات الصلة.
واطّلع المجلس على المستجدات الإدارية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومراجعة برامجه والمبادرات الاجتماعية المنجزة والجارية، كما رحّب بمساهمات الاتحاد الآسيوي في منتدى الأمم المتحدة وندوة حماية المنافسات التي ينظمها اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، إضافة إلى ندوة حماية الأطفال التابعة لاتحاد وسط آسيا لكرة القدم.
ويُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف مساء اليوم (الخميس) حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسخته الـ29، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، كما تشهد العاصمة فعاليات مؤتمر الأمناء العامين خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية وعددٍ من الشخصيات البارزة في مجال كرة القدم العالمية.