الأمير عبدالعزيز الفيصل يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي بالرياض

ويُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف مساء اليوم (الخميس) حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسخته الـ29، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، كما تشهد العاصمة فعاليات مؤتمر الأمناء العامين خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية وعددٍ من الشخصيات البارزة في مجال كرة القدم العالمية.