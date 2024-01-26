الأول من فبراير انطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023

وتتواصل مباريات البطولة بإقامة العديد منها في اليوم الثاني؛ حيث تلتقي طاجيكستان مع لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تلعب سوريا مع الهند في المجموعة الثانية، كما تلتقي هونج كونج إيران في المجموعة الثالثة، في حين تلعب اليابان مع إندونيسيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة إيران مع الإمارات، بينما تلعب البحرين في الوقت نفسه مع ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة، وبعد ذلك تواجه الأردن، قبل مواجهة عمان مع تايلاند.