دورتموند يقترب من التتويج باللقب وبايرن ميونخ يأمل في نهاية دراماتيكية

وبات دورتموند قاب قوسين أو أدنى من معانقة اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، عندما يستضيف ماينز في المرحلة الرابعة والثلاثين الختامية من الموسم غداً السبت، إذ يكفيه الفوز في مباراته المقبلة على أرضه، من أجل التتويج في ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف مشجع وبيعت كل تذاكره.