دورتموند يقترب من التتويج باللقب وبايرن ميونخ يأمل في نهاية دراماتيكية

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، منافسة مشوقة بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التتويج باللقب.
وبات دورتموند قاب قوسين أو أدنى من معانقة اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، عندما يستضيف ماينز في المرحلة الرابعة والثلاثين الختامية من الموسم غداً السبت، إذ يكفيه الفوز في مباراته المقبلة على أرضه، من أجل التتويج في ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف مشجع وبيعت كل تذاكره.
ويأمل دورتموند التتويج بلقبه الأول في الدوري الألماني منذ 11عاماً، إذ يعود آخر فوز له باللقب لعام 2012 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.
في المقابل يتطلع بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز في مسابقة بوندسليغا، للفوز على كولون وانتظار تعثر دورتموند، فبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتوديعه مسابقة كأس ألمانيا أصبح الفريق البافاري، قريبًا من الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم بدون ألقاب، وهو أمر لم يحصل معه منذ 2012.
ويتفوق دورتموند بنقطتين على بايرن ميونخ ويدرك المتصدر أنه يمكنه التتويج حتى في حال التعادل أو الهزيمة، لكن يتوقف هذا على نتيجة بايرن أمام كولن.
ويتصدر دورتموند ترتيب الدوري الألماني بـ70 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ صاحب 68 نقطة.