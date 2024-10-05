تعرف على تفاصيل إصابة "سلطان الغنام" لاعب "النصر" أمام "العروبة"

وتعرض سلطان الغنام مساء اليوم إلى إصابة خلال مباراة الفريقين في الدقيقة الـ20، بعد سقوطه على أرضية الملعب، ليقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ستيفانو بيولي تغييره، بزميله سالم النجدي.