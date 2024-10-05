تعرف على تفاصيل إصابة "سلطان الغنام" لاعب "النصر" أمام "العروبة"

علق ثامر الشهراني، اختصاصي العلاج الطبيعي، على الإصابة التي تعرض لها لاعب النصر، سلطان الغنام، خلال مباراة فريقه أمام نظيره العروبة، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وتعرض سلطان الغنام مساء اليوم إلى إصابة خلال مباراة الفريقين في الدقيقة الـ20، بعد سقوطه على أرضية الملعب، ليقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ستيفانو بيولي تغييره، بزميله سالم النجدي.
وقال ثامر الشهراني : "إصابة والتواء قوي لنجم نادي النصر سلطان الغنام بالتواء المفصل للداخل ومن طريقة هذه الإصابة قد تُسبب تمزقًا أو قطعًا في أربطة الكاحل الخارجية".
واضاف اختصاصي العلاج الطبيعي : "وسيغيب في أفضل الأحوال من أسبوعين اثنين إلى 3 أسابيع، وفي أسوأ الأحوال سيغيب نحو 6 أسابيع".
وأشار "الشهراني" إلى أنه قد تكون أكثر في حال تعرض إلى قطع كامل في أربطة المفصل.