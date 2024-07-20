غدًا.. شباب أخضر اليد يواجهون عمان بحثًا عن "العالمية"

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004م)، مواجهة هامة تجمعه بنظيره العماني عند تمام الساعة الـ (1:00) من مساء غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من الـدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ(18) لكرة اليد للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى الـ (25) من شهر يوليو الجاري.
ويسعى شباب الأخضر لحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم للشباب التي تستضيفها بولندا العام المقبـل، حيـث يقربه الانتصار فـي مواجهة الغد من التأهل للدور النصف نهائي والبطولة العالمية، حيث تنص لوائح البطولة الآسيوية على تأهل المنتخبات الأربع الأوائل مباشرة إلى المونديال.
وقبل مواجهة غمان، يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث فـي المجموعة الثانية برصيد نقطتين، حصدها من الانتصار على إيران بنتيجة (26-25)، بعدما كان قد تعثر في المباراة الأولى أمام اليابان.