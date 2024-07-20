غدًا.. شباب أخضر اليد يواجهون عمان بحثًا عن "العالمية"

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004م)، مواجهة هامة تجمعه بنظيره العماني عند تمام الساعة الـ (1:00) من مساء غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من الـدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ(18) لكرة اليد للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى الـ (25) من شهر يوليو الجاري.