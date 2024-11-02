في البطولة العربية.. "أخضر الطائرة" يتعثر أمام قطر ويواجه الكويت

خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة أولى مواجهاته في البطولة العربية الـ23 للرجال أمام المنتخب القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالمنامة.