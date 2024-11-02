في البطولة العربية.. "أخضر الطائرة" يتعثر أمام قطر ويواجه الكويت

خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة أولى مواجهاته في البطولة العربية الـ23 للرجال أمام المنتخب القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالمنامة.
وشهدت المباراة إصابة لاعب المنتخب وسام الجهني، الذي لم يكمل المباراة متأثرًا بإصابته.
وتمكن المنتخب الكويتي من كسب لقائه أمام المنتخب الأردني 3/ 1.
وتُقام غدًا الأحد مباراتان، يلتقي في إحداهما العراق وتونس الـ4 عصرًا، وتعقبها مباراة البحرين وعُمان الـ6.30 مساء.
ويلعب المنتخب السعودي ثاني مباراته الاثنين المقبل أمام المنتخب الكويتي الـ4 عصرًا، ويلتقي قطر والأردن الـ6.30 مساء.