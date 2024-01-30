بطولة آسيا 2023.. أوزبكستان تتأهل لربع النهائي على حساب تايلاند

بلغ منتخب أوزبكستان الدور ربع النهائي، بفوزه المثير على تايلاند بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.
منح عزيزيبيك تورغونباييف التقدم للمنتخب الأوزبكي عند الدقيقة 37، وأدرك منتخب تايلاند التعادل بواسطة ساباتشوك ساراتشارت في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني .
فرحة منتخب تايلاند بهدف التعادل لم تستمر طويلاً سوى 7 دقائق، حيث نجح عباسبيك فايزوليف في إعطاء التقدم مرة أخرى لمنتخب أوزبكستان من تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى من شباك الحارس باتيوات خاماي.