بطولة آسيا 2023.. أوزبكستان تتأهل لربع النهائي على حساب تايلاند

بلغ منتخب أوزبكستان الدور ربع النهائي، بفوزه المثير على تايلاند بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.