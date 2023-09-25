بعد فوزه على شيفيلد بـ 8 أهداف.. حساب "نيوكاسل": "إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال!"

وحضر نيوكاسل بأفضل طريقة لاستضافة مانشستر سيتي، الأربعاء، في الدور الثالث لكأس الرابطة، بفوزه التاريخي على مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على أرضية ملعب "برامول لين" في شيفيلد.