بعد فوزه على شيفيلد بـ 8 أهداف.. حساب "نيوكاسل": "إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال!"

علّق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أمس الأحد، على فوزه بثمانية أهداف دون رد على شيفيلد يونايتد، باللهجة السعودية العامية.
ونشر حساب النادي صورة من المباراة على صفحته الرسمية باللغة العربية على موقع التواصل X، مع تعليق جاء فيه: "إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال!".
وحضر نيوكاسل بأفضل طريقة لاستضافة مانشستر سيتي، الأربعاء، في الدور الثالث لكأس الرابطة، بفوزه التاريخي على مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على أرضية ملعب "برامول لين" في شيفيلد.
وبهذا الفوز وصل النادي المملوك للسعودية منذ أكتوبر عام 2021، إلى النقطة رقم 9؛ ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق "روسيا اليوم".
وحصد النادي نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاماً بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "سان سيرو" في ميلانو.