عندما تغلب "الأخضر" على الأرجنتين بقيادة ميسي.. تاريخٌ لا يُنسى

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة، التي ضمت أيضًا المكسيك وبولندا. كما أصبح المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يتمكن من الفوز على الأرجنتين في كأس العالم منذ الكاميرون في 1990، وأول منتخب آسيوي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال.