عندما تغلب "الأخضر" على الأرجنتين بقيادة ميسي.. تاريخٌ لا يُنسى

يُعتبر 22 نوفمبر واحدًا من أبرز الأيام في تاريخ بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث حقق المنتخب السعودي انتصارًا مستحقًا على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
وقد انتهت المباراة التي جرت على ملعب لوسيل في الدوحة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وافتتح ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لكن المنتخب السعودي انتفض في الشوط الثاني وسجل هدفين متتالين في الدقيقتين 48 و54 عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة، التي ضمت أيضًا المكسيك وبولندا. كما أصبح المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يتمكن من الفوز على الأرجنتين في كأس العالم منذ الكاميرون في 1990، وأول منتخب آسيوي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال.
وكانت هذه الخسارة هي الأولى للأرجنتين بعد سلسلة انتصارات استمرت 36 مباراة دون هزيمة.