بعد الهلال والأهلي.. "ريجيكامف" في طريقه لتولي القيادة الفنية بنادي الطائي

كشف موقع "Prosport"، عن النادي السعودي الذي سيقوم الروماني لورينت ريجيكامف مدرب يونيفيرسيتاتيا كرايوفا، بتولي قيادته خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للموقع الروماني فإن ريجيكامف، سيتولى مهمة تدريب نادي الطائي بدلاً من الصربي كريسيمير ريزيتش بعد تراجع نتائج الفريق، وليس نادى الرياض، كما أُشيع خلال الأيام الماضية.
وأشار الموقع إلى أن المدرب الروماني في طريقه إلى السعودية، بعد دفع شرط إنهاء عقد ريجيكامف مع كرايوفا بقيمة 300 ألف يورو.
وسبق للمدرب الروماني البالغ من العمر 47 عاماً، خوض عدة تجارب في السعودية، إذ درّب الهلال في 2015، كما تولى قيادة الأهلي الفنية في 2021.
ودرب لورينت ريجيكامف عديداً من الأندية أبرزها: ستيوا بوخارست، ليتكس لوفتش، الوحدة، والوصل الإماراتيين.