بمشاركة 66 لاعبة من نخبة اللاعبات العالميات.. "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" تستضيف بطولة Mobile Legends: Bang Bang

مع انطلاق الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها السعودية، تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، التي ستشهد منافسة بين نخبة اللاعبات العالميات، اللاتي يمثلن 12 فريقًا نسائيًّا، على مجموع جوائز هو الأضخم في تاريخ البطولات النسائية، البالغ 500.000 دولار أمريكي.
وسيتم تنظيم هذه البطولة المتميزة من قِبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركة Montoon، وستنطلق مرحلة المجموعات اليوم الأربعاء، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي يوم السبت القادم.
وتشمل البطولة مشاركة فِرق عالمية، بما في ذلك Team Vitality وOmega Express وGaimin Gladiators وTidal Legends Gaming و Falcons Vega MENA و Victory Song Gamers و CFU Serendipity و Net Angels و Zino Lilies و DreamMax Girls و Cloud9 و Falcons Vega.
وسيحصل الفريق الفائز على 180.000 دولار أمريكي.
وتضم هذه الفِرق 66 من أفضل لاعبات ML:BB من جميع أنحاء العالم، يمثلن 14 جنسية مختلفة، هي: مصر وروسيا والصين والبرازيل والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وميانمار وباراغواي وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام.
وتعتبر بطولة ML:BB النسائية واحدة من الإضافات المهمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس البطولة النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات، اللاتي يشكلن نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية.
وتؤكد استضافة بطولة ML:BB النسائية التزام السعودية بدعم مجتمع اللاعبات، وتعزيز صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة بشكل شامل.