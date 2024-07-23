بمشاركة 66 لاعبة من نخبة اللاعبات العالميات.. "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" تستضيف بطولة Mobile Legends: Bang Bang

مع انطلاق الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها السعودية، تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، التي ستشهد منافسة بين نخبة اللاعبات العالميات، اللاتي يمثلن 12 فريقًا نسائيًّا، على مجموع جوائز هو الأضخم في تاريخ البطولات النسائية، البالغ 500.000 دولار أمريكي.