الإكوادوري "إينر فالنسيا" مطلوب في "الشباب" السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي الشباب السعودي في ضم الإكوادوري إينر فالنسيا لاعب فناربخشة التركي.
وكشفت صحيفة "bolavip" الإسبانية عن اقتراب اللاعب من نهاية عقده مع الفريق التركي.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن اللاعب مطلوب أيضاً في نادي بورتو البرتغالي.
كما أشارت التقارير إلى اقتراب اللاعب من الشباب بسبب العرض المالي الضخم المقدم له.
يذكر أن عقد اللاعب "33" عاماً مع فنربخشة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وسبق للاعب اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إيميلك الإكوادوري، باتشوكا المكسيكي، وست هام يونايتد، إيفرتون (إعارة) الانجليزيان.