الأهلي يتغلب على الرياض وديًا في النمسا

تغلب فريق الأهلي، على نظيره الرياض، بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سبورتسينتروم في سيكيرشن، في النمسا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 /2025.