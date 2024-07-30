الأهلي يتغلب على الرياض وديًا في النمسا
تغلب فريق الأهلي، على نظيره الرياض، بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سبورتسينتروم في سيكيرشن، في النمسا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 /2025.
بادر الدولي التركي ميريح ديميرال إلى افتتاح أهداف الأهلي، عبر ضربة رأسية بعد أن تابع الكرة الرأسية من زميله زياد الجهني، داخل الشباك، وذلك في الدقيقة 20 من عمر المباراة.
وضاعف النجم الجزائري رياض محرز تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بهذه النتيجة انتهى الشوط الأول، ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف، وذلك بسبب التعديلات التي أجراها الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، والفرنسي صبري لموشي.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الثالث عشر من أغسطس المقبل، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.