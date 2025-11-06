"إيرڤي رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي ساحل العاج والجزائر

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، اليوم (الخميس)، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في محافظة جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل.
ويخوض الأخضر خلال معسكر جدة مباراتين وديتين؛ حيث يستضيف في المواجهة الأولى منتخب ساحل العاج يوم الجمعة 14 نوفمبر على ملعب الإنماء، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
ضمّت قائمة المدير الفني إيرڤي رينارد (27) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.