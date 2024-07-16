أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وفضية في بطولة كوريا الدولية

حقق المنتخب السعودي الأول للتايكوندو ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات بطولة كوريا الدولية 2024، التي دارت رحاها بمدينة تشنتشون الكورية، وأُقيمت خلال الفترة من 10 يوليو 2024 واُختتمت أمس.
وشهد الصراع مشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة بهذه اللعبة أبرزها البلد المستضيف – السعودية – الأردن – اليابان – الصين – تايلاند – كازاخستان – أوزباكستان – المكسيك – أستراليا (عدد المشاركين يزيد على (1000) لاعب ولاعبة في جميع الفئات).
وخطف لاعب الأخضر السعودي عبدالله المشرف الميدالية الذهبية بمنافسات فئة الشباب وزن (48) كجم
بعد فوزه على الكوري ( Chanmim Jeon)بـ 18-4، ثم تجاوز الكازاخستاني ( Kim Artyom )بـ 30-14، وواجه لاعب منتخب كازاخستان ( Temirzhan Taskyn) في المباراة النهائية وتغلب عليه أيضًا بـ 15-9 ليحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.
في حين نال اللاعب (رياض حمدي) الميدالية الفضية في وزن 54 كجم. بعد مشوار قوي في الصراع حيث تجاوز بطل منتخب تايبيه (HUNG Ping-chi) بجولتين مقابل لا شيء، وكسب الياباني (KITADE Tatsuya ) في ثمن النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وأطاح بالمكسيكي (MAGANA TREVINO) في نصف النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وخسر النهائي من الكوري ( CHOI Ju-an) بجولتين نظيفتين لينال الوصافة والميدالية الفضية.
يُذكر أن ثالثة العالم وبطلة آسيا اللاعبة دنيا أبو طالب تواصل تجهيزها مع المنتخب السعودي بكوريا تحت إشراف المدرب الروسي قربان والمدرب الوطني محمد سعد القحطاني، وستكون تونس آخر محطة للاعبة قبل خوضها منافسات أولمبياد باريس (2024).
إلى جانب لاعب منتخب البارالمبية (إياد آل تريك).