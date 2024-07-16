أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وفضية في بطولة كوريا الدولية

في حين نال اللاعب (رياض حمدي) الميدالية الفضية في وزن 54 كجم. بعد مشوار قوي في الصراع حيث تجاوز بطل منتخب تايبيه (HUNG Ping-chi) بجولتين مقابل لا شيء، وكسب الياباني (KITADE Tatsuya ) في ثمن النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وأطاح بالمكسيكي (MAGANA TREVINO) في نصف النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وخسر النهائي من الكوري ( CHOI Ju-an) بجولتين نظيفتين لينال الوصافة والميدالية الفضية.