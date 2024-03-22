رياض محرز الأكثر صناعة للفرص في دوري روشن

يتصدَّر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024 بعد مرور 24 جولة منه.
وانضم الدولي الجزائري إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.
ومنذ ذلك الحين نجح صاحب الـ33 عامًا في الظهور بشكل جيد؛ إذ شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
وذكر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة "إكس" أن رياض محرز الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم بـ74 فرصة. ويأتي الإسباني ألفارو ميدران، لاعب وسط الاتفاق، في المركز الثاني بقائمة الأكثر صناعة للفرص بـ66 فرصة، ويليه المغربي فيصل فجر، لاعب الوحدة، بـ(60).
ويوجَد الأرميني لوكاس زيلارايان، لاعب الفتح، رابعًا في القائمة بـ54 فرصة، ويتساوى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط النصر، مع البرتغالي توزي، لاعب الحزم، بـ51 فرصة.