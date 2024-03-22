رياض محرز الأكثر صناعة للفرص في دوري روشن

ويوجَد الأرميني لوكاس زيلارايان، لاعب الفتح، رابعًا في القائمة بـ54 فرصة، ويتساوى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط النصر، مع البرتغالي توزي، لاعب الحزم، بـ51 فرصة.