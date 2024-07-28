المسحل يشكر القيادة بمناسبة الإعلان عن التصاميم لإستاد الملك سلمان

كما يضم المخطط العام لإستاد الملك سلمان عدداً من المرافق الرياضية المحيطة بالإستاد الرئيسي بمساحة تتجاوز 360,000 متر مربع، من أبرزها ملعبان رديفان للتدريب وساحات للمشجعين وصالة رياضية مغلقة ومسبح أولمبي ومضمار لألعاب القوى، بالإضافة إلى ملاعب خارجية مثل ملاعب كرة الطائرة وكرة السلة والبادل لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، التي ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية، كما تتصل جميع تلك المرافق عبر مسار رياضي بطول يصل إلى 9 كيلومترات حول محيط حديقة الملك عبدالعزيز.