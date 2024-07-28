المسحل يشكر القيادة بمناسبة الإعلان عن التصاميم لإستاد الملك سلمان

رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإعلان عن التصاميم والتصورات المستقبلية لإستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميّاً، الذي سيكون المقرّ الرئيس للمنتخب السعودي، وسيستضيف أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وكتب المسحل عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس):" أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، على الدعم السخي والمتواصل للقطاع الرياضي، والذي أُعلن اليوم عن إحدى ثماره المتمثلة في الإعلان عن تصاميم إستاد الملك سلمان ومرافقه المتعددة، والذي سيكون كذلك مقراً للمنتخب الوطني، بالإضافة لاستضافة كبرى الفعاليات.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة عن التصاميم والتصورات المستقبلية لإستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية أحد أكبر الملاعب الرياضية عالمياً، الذي سيكون المقر الرئيس للمنتخب السعودي وسيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.
ويقع الإستاد شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.
وتبلغ السعة الجماهرية لإستاد الملك سلمان الرئيسي 92.000 مقعد كما تضم مقصورة ملكية تتسع لـ 150 مقعداً و 120 جناح ضيافة و300 مقعد لكبار الشخصيات و2.000 مقعد للشخصيات الهامة، ويتميز الإستاد باحتوائه على أنظمة تبريد مستدامة لمقاعد الجماهير والأرضية، كما يحيط أعلى الإستاد شاشات ممتدة داخلياً للجماهير، بالإضافة إلى توفر حدائق داخلية، ومسار للمشي على سطح الإستاد بإطلالة مميزة على حديقة الملك عبدالعزيز مما يوفر تجربة استثنائية للزوار.
كما يضم المخطط العام لإستاد الملك سلمان عدداً من المرافق الرياضية المحيطة بالإستاد الرئيسي بمساحة تتجاوز 360,000 متر مربع، من أبرزها ملعبان رديفان للتدريب وساحات للمشجعين وصالة رياضية مغلقة ومسبح أولمبي ومضمار لألعاب القوى، بالإضافة إلى ملاعب خارجية مثل ملاعب كرة الطائرة وكرة السلة والبادل لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، التي ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية، كما تتصل جميع تلك المرافق عبر مسار رياضي بطول يصل إلى 9 كيلومترات حول محيط حديقة الملك عبدالعزيز.