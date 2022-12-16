أكثر من 1000 مركبة ضمن رالي داكار السعودية 2023 تصل إلى ميناء ينبع

ويتألّف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية، و14 مرحلة عادية؛ حيث يستهلّ السائقون المسيرة برحلة تمهيدية من شواطئ البحر الأحمر من مخيم البحر في ينبع، قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مرورًا بالعلا، حائل، الدوادمي، والرياض وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام.