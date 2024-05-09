بطولة سماش السعودية 2024: الصين تخطف أول الألقاب

ووسط حضور جماهيري دولي كبير في صالات البطولة، استمرت منافسات المراحل المتقدمة من الأدوار النهائية، من خلال إقامة 13 مباراة (4 في فردي الرجال، و3 في زوجي الرجال، و3 في فردي السيدات، و2 في زوجي السيدات، ومباراة واحدة في الزوجي المختلط)، وكانت 8 منها في الدور ربع النهائي، و4 في الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية في الزوجي المختلط.