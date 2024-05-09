بطولة سماش السعودية 2024: الصين تخطف أول الألقاب
توَّج جوه ليانغ ليو، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لكرة الطاولة “WTT”، والدكتور عبد الله البار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الفائزين بأول ألقاب سماش السعودية 2024؛ الحدث العالمي الذي تحتضنه جدة على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويُعد ثاني بطولات جراند سماش لهذا العام.
وتمكّن الثنائي الصيني شوكين وانغ "المصنف الأول عالميًا"، وينغشا صن "المصنفة الأولى عالميًا"، من تحقيق لقب فئة "الزوجي المختلط"، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي شون تينغ وونغ، وإلى جانبه هوي كيم دو، من هونغ كونغ، الصين، بنتيجة 3 أشواط نظيفة.
ووسط حضور جماهيري دولي كبير في صالات البطولة، استمرت منافسات المراحل المتقدمة من الأدوار النهائية، من خلال إقامة 13 مباراة (4 في فردي الرجال، و3 في زوجي الرجال، و3 في فردي السيدات، و2 في زوجي السيدات، ومباراة واحدة في الزوجي المختلط)، وكانت 8 منها في الدور ربع النهائي، و4 في الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية في الزوجي المختلط.
مباريات الجمعة
وستُقام اليوم الجمعة المباريات النهائية في فئتي زوجي الرجال وزوجي السيدات، وستشهد الأولى مواجهة مرتقبة بين الثنائي الصيني شوكين وانغ ولونغ ما، والثنائي الياباني هيروتو شينيزوكا وشونسيكي توجامي، في حين تشهد الثانية مواجهة بين الثنائي الصيني مانيو وانغ ومينغ تشين، والثنائي الكوري جيهي جيون ويوبين شين.