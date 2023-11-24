"الأهلي" يدخل في مفاوضات مع مودريتش وكاسيميرو لضمهما في الميركاتو الشتوي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وبحسب ما نشره الصحفي عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، فإن المفاوضات بين مسؤولي الأهلي ومودريتش تسير بشكل جيد، ومن المتوقع استكمال المحادثات في أقرب وقت.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن إدارة الأهلي اتصلت أيضاً بالنجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد؛ لبحث إمكانية ضمه بالفترة القادمة، مشدداً على أن هدف مسؤولي الأهلي هو إقناع أحد اللاعبين، ثم التواصل مع أنديتهما لضمهما بالفعل في يناير.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن رونالدو لاعب النصر، يحاول إقناع كاسيميرو بالانضمام إلى صفوف الفريق، في يناير المقبل، كما أفادت تقارير أخرى بأن كبار أندية السعودية يرغبون في كسب خدمات اللاعب.
وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادماً من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.