"الأهلي" يدخل في مفاوضات مع مودريتش وكاسيميرو لضمهما في الميركاتو الشتوي

وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن إدارة الأهلي اتصلت أيضاً بالنجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد؛ لبحث إمكانية ضمه بالفترة القادمة، مشدداً على أن هدف مسؤولي الأهلي هو إقناع أحد اللاعبين، ثم التواصل مع أنديتهما لضمهما بالفعل في يناير.