الأهلي يعاود تحضيراته في جدة تأهُّبًا لمواجهة الهلال في "السوبر السعودي"

وكان فريق الأهلي قد أقام معسكرًا خارجيًّا بجمهورية النمسا على مرحلتين، الأولى احتضنتها مدينة فرايشتات النمساوية بدءًا من 15 يوليو الماضي حتى الـ27 من الشهر ذاته، فيما احتضنت مدينة سالفدن المرحلة الثانية بداية من يوم 27 يوليو حتى السادس من أغسطس الجاري، خاض خلاله خمس مباريات تجريبية، استطاع الفوز بأربع منها مقابل تعادُل وحيد.