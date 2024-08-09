الأهلي يعاود تحضيراته في جدة تأهُّبًا لمواجهة الهلال في "السوبر السعودي"

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مساء أمس الجمعة تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيسي بمقر النادي، وذلك عقب عودته من المعسكر الخارجي، تأهُّبًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/ 2025.
واشتملت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب الألماني ماتياس يايسله، على تمارين بدنية، وتدريبات لياقية، ومناورة فنية على أرضية الملعب.
وكان فريق الأهلي قد أقام معسكرًا خارجيًّا بجمهورية النمسا على مرحلتين، الأولى احتضنتها مدينة فرايشتات النمساوية بدءًا من 15 يوليو الماضي حتى الـ27 من الشهر ذاته، فيما احتضنت مدينة سالفدن المرحلة الثانية بداية من يوم 27 يوليو حتى السادس من أغسطس الجاري، خاض خلاله خمس مباريات تجريبية، استطاع الفوز بأربع منها مقابل تعادُل وحيد.
ويُدشِّن فريق الأهلي الموسم الجديد يوم الثلاثاء القادم، الموافق 13 أغسطس، بمواجهة الهلال في أولى مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024، التي تستضيفها مدينة أبها.