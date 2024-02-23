مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

سُحِبت، اليوم الجمعة، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهات في المتناول للأندية المرشحة للقب، حيث وضعت ليفربول في مواجهة سبارتا براغ وميلان ضد سلافيا براغ.
وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة:
سبارتا براغ (جمهورية التشيك) - ليفربول (إنجلترا)
أولمبيك مارسيليا (فرنسا) - فياريال (إسبانيا)
روما (إيطاليا) - برايتون (إنجلترا)
بنفيكا (البرتغال) - رينجرز (أسكتلندا)
فرايبورغ (ألمانيا) - وست هام يونايتد (إنجلترا)
سبورتينغ (البرتغال) - أتالانتا (إيطاليا)
ميلان (إيطاليا) - سلافيا براغ (جمهورية التشيك)
كاراباخ (أذربيجان) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
وتجرى مواجهات الذهاب يوم 7 مارس المقبل في حين تُلعب مباريات الإياب يوم 14 من ذات الشهر.
كما سُحبت، اليوم الجمعة، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متباينة من أبرزها :
سيرفيت - فيكتوريا بلزن
آياكس - أستون فيلا
مولده - كلوب بروج
أونيون سان جيلواز - فنربهتشه
دينامو زغرب - باوك
شتورم غراتس - ليل
وتجرى مواجهات الذهاب يوم 7 مارس المقبل، في حين تُلعب مباريات الإياب يوم 14 من ذات الشهر.